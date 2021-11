Nach umstrittenem Elfmeter : Werders Roger Assalé rassistisch beleidigt

Bremen Werder Bremen hat die rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien gegen seinen Stürmer Roger Assalé auf das Schärfste verurteilt. Assalé war nach dem 1:1 gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend im Netz massiv rassistisch beleidigt und beschimpft worden.

Der Ivorer hatte in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter herausgeholt. „Der SV Werder steht zu 100% hinter seinem Spieler, verurteilt die unwürdigen Kommentare aufs Schärfste und behält sich weitere Schritte vor“, schrieb der Club am Sonntag bei Twitter. „Werder Bremen steht für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft in der Hass und Ausgrenzung keinen Platz haben!“