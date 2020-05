1:4 gegen Leverkusen „kein K.o.-Schlag“ : Werder-Trainer Kohfeldt bleibt weiter voller Hoffnung

Bremen Werder Bremen spielte nach zwei Monaten Corona-Pause genauso wie vorher: Wie ein Absteiger. Das 1:4 gegen Bayer Leverkusen machte die Hoffnung auf einen sportlichen Neustart erst einmal zunichte. Nur einer glaubt weiter unverdrossen an sein Team.

Das erste Geisterspiel der Bremer Bundesliga-Geschichte sollte eigentlich so etwas wie ein Neustart für den Abstiegskandidaten sein. Zwei Monate hatte Werder Zeit, um seine Fitness-Rückstände aufzuholen und sich die ganzen Negativerlebnisse der bisherigen Saison aus den Kleidern zu schütteln. Doch die bittere Erkenntnis des Montagabends war: Dieses Spiel lief genauso, wie es nach Einschätzung vieler schon am 16. März mit Zuschauern in einem vollen Stadion gelaufen wäre. Werder fehlte die Überzeugung, die Leidenschaft, die Qualität. Werder spielte genauso, als hätte es in der Fußball-Bundesliga nie eine Corona-Unterbrechung gegeben. „Wir haben alles gegeben, aber wir waren nicht gut genug“, sagte Kapitän Niklas Moisander.