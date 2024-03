Ungewöhnliche Laufbahn Werder-Profi Groß beendet Karriere nach dieser Saison

Fußball-Profi Christian Groß von Werder Bremen wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Das gab der 35-Jährige am Montag bekannt. Groß soll aber auch über den Sommer hinaus weiter für Werder arbeiten. „Es ist ja kein Geheimnis, dass Grosso bei uns einen Anschlussvertrag hat. Wann und in welcher Form er bei uns weitermachen wird, werden wir in Ruhe besprechen“, sagte der Profifußball-Leiter Clemens Fritz.