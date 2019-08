Trotz Fehlstarts : Werder versucht, die Nerven zu behalten

Sinsheim Das hatten sich die Verantwortlichen von Werder Bremen ganz anders vorgestellt. Null Punkte nach zwei Partien machen dem ambitionierten Fußball-Bundesligisten zu schaffen.

Trotz der zweiten Niederlage im zweiten Spiel der jungen Bundesliga-Saison gab Baumann zu Protokoll, dass er "100 Prozent von der Mannschaft überzeugt" sei. "Es ist eine schwierige Phase, aber wir werden das annehmen. Natürlich sind wir nun gefordert, den ersten Dreier zu holen. Aber die Situation wird keinen großen Eindruck auf das Team haben", äußerte der Sportchef, der mit seinem Klub in den Europacup will.

Eigentlich waren die Bremer schon in Sinsheim auf einem guten Weg in Richtung Punkte. Niclas Füllkrug (42.) hatte die Hanseaten vor 27.333 Zuschauern in Führung gebracht. Selbst nach den Gegentoren durch Ermin Bicakcic (54.) und Ihlas Bebou (59.) kamen die Bremer zurück. Yuya Osako (81.) traf für die Gäste - obwohl Johannes Eggestein zuvor (77.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Das sah auch Nuri Sahin so. Um so frustrierter war der Mittelfeldspieler. "Null Punkte nach zwei Spielen - das ist nicht so cool. Es wäre schön, wenn es schnell besser laufen würde", gestand Sahin ein: "Ich will die Welt nicht rosarot malen, aber trotz der beiden Niederlagen glaube ich an unseren Weg. Reden reicht allerdings nicht - wir müssen es auf den Platz bringen."