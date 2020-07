Letzte Ausfahrt Heidenheim : Bremen muss die Kurve kriegen

Bremen Nach der Nullnummer gegen den 1. FC Heidenheim im Weserstadion wird die Bundesligaluft für Werder Bremen wieder dünner. Bei einer Niederlage am Montag bei den heimstarken Schwaben wäre die Zweitklassigkeit der Hanseaten besiegelt.

Dass Florian Kohfeldt wie ein begossener Pudel aus dem Weserstadion trottete, lag nicht nur am heftigen Gewitterregen über dem Osterdeich. Denn der Außenseiter 1. FC Heidenheim hatte die Profis von Werder Bremen beim torlosen Remis in der Hansestadt phasenweise ganz schön nass gemacht. Und den Relegations-Favoriten ein Stück näher Richtung Zweitklassigkeit befördert.

Aber der Coach der Hanseaten war rasch wieder eloquent genug, um vor dem Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) auf die aus seiner Sicht wenigen erfreulichen Dinge hinzuweisen. "Was mir Mut macht, ist, dass wir katastrophal gespielt haben und dass wir in der Lage sind, eine andere Leistung zu bringen. Diesmal war sie richtig schlecht", sagte der 37-Jährige. Und: "Es ist Halbzeit, es steht 0:0."