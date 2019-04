Werder Bremen : Neuer Vertrag für Maximilian Eggestein

Bremen Maximilian Eggestein bleibt bei Werder Bremen. Der zentrale Mittelfeldspieler verpasste in dieser Saison bei den Hanseaten keine Spielminute.

U21-Nationalspieler Maximilian Eggestein wird seine Karriere beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen fortsetzen. Nach langen Verhandlungen gaben die Hanseaten am Mittwoch die Verlängerung des Vertrages mit dem Mittelfeldspieler bekannt. Über die Dauer des neuen Kontraktes machten die Norddeutschen wie gewohnt keine Angaben, man sprach offiziell von "mehreren Jahren".

Mit seiner Entscheidung folgte Eggestein dem Beispiel seines Bruder Johannes, der sich bereits am Montag weiter an den Bundesliga-Achten gebunden hatte. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier bei Werder extrem wohlfühle. Ich möchte auch zukünftig daran mitarbeiten, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und die Entwicklung, die mir hier in den letzten Jahre ermöglicht wurde, fortzusetzen", erklärte Maximilian Eggestein.