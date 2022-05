2. Bundesliga kompakt : Bremen schiebt sich auf Platz zwei vor – Nürnberg kassiert drei Gegentore

Bremens Marco Friedl jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Werder Bremen ist auf dem besten Wege, Schalke 04 in die Bundesliga zu folgen. Die Grün-Weißen lösten ihre Pflichtaufgabe in Aue und haben nach dem 3:0 drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Zweitliga-Spiele vom Sonntag in der Zusammenfassung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erzgebirge Aue - Werder Bremen 0:3 (0:0) Dem Druck standgehalten, den Aufstieg vor Augen: Werder Bremen hat das Tor zur direkten Bundesliga-Rückkehr weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner siegte bei Erzgebirge Aue mit 3:0 (1:0) und hält im spannenden Rennen um Platz zwei in der 2. Liga vor dem letzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand.

Lesen Sie auch 2. Bundesliga Kompakt : Hamburg macht wichtigen Schritt im Aufstiegsrennen

Innenverteidiger Marco Friedl (49.) traf für die Bremer gegen die bereits abgestiegenen Veilchen zum 1:0, Niclas Füllkrug (90.+2) mit seinem 18. Saisontor und Niklas Schmidt (90.+6) sorgten für den Endstand.

Drei Punkte beträgt Bremens Vorsprung nun auf den Hamburger SV auf dem Relegationsrang und auf den Vierten Darmstadt. Den Grün-Weißen genügt im Heimspiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg bereits ein Unentschieden, um wie Schalke 04 ein Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg direkt wieder hoch zu gehen.

Lesen Sie auch 2:0 gegen Sandhausen : Paderborn gewinnt sein letztes Heimspiel der Saison

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0) Dem 1. FC Nürnberg ist im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga deutlich die Luft ausgegangen. Der Club verlor bei Holstein Kiel mit 0:3 (0:2) und blieb damit im vierten Spiel in Folge sieglos. Der fränkische Altmeister verspielte durch diese Negativserie zur Unzeit alle Chancen auf den ersehnten Aufstieg.

Steven Skrzybski (14.), Julian Korb (41.) und der starke Lewis Holtby (63.) sicherten Holstein beim fünften Spiel in Serie ohne Niederlage einen verdienten Sieg. Die Störche hatten sich den Klassenerhalt bereits zuvor gesichert.

Kiel agierte im letzten Saison-Heimspiel angetrieben von Holtby entschlossener. Die Mannschaft von Robert Klauß, der seinen Vertrag beim FCN unter der Woche vorzeitig verlängert hatte, präsentierte sich dagegen harmlos.

Karlsruher SC - Dynamo Dresden 2:2 (0:1) Dynamo Dresden hat vor der anstehenden Abstiegs-Relegation in der 2. Fußball-Bundesliga seine Durststrecke fortgesetzt. Die seit Januar sieglosen Sachsen mussten sich am Sonntag im letzten Auswärtsspiel der Saison trotz ansprechender Leistung beim Karlsruher SC mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Michael Akoto (90.+4) und Patrick Weihrauch (26.) trafen für Dynamo. Jerome Gondorf (65.) und Philipp Hofmann (74.) drehten das Spiel zwischenzeitlich für den KSC.

Die Relegation gegen den Dritten der 3. Liga findet am 20. und 24. Mai statt. Dynamo spielt dabei zunächst auswärts.

(lonn/SID)