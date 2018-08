Der Angreifer spielte erstmals 2000 an der Weser und kehrte 2008, 2009, 2015 und nun in diesem Sommer überraschend zurück nach Bremen. Bislang spielte der mit 192 Treffern derzeit beste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte in seinen Bremer Zeiten mit den Nummern 10, 24 und 14.