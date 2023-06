Nach Klassenerhalt Werder verlängert mit Trainer Ole Werner

Werder Bremen hat nach dem geglückten Klassenerhalt in der Bundesliga den Vertrag mit Trainer Ole Werner (35) verlängert. Über die Laufzeit machten die Hanseaten in einer Mitteilung am Dienstag keine Angaben. Werner hatte Werder Ende November 2021 übernommen und mit den Grün-Weißen den Aufstieg geschafft, in der abgelaufenen Saison schaffte er am Ende Platz 13.