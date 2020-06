Werder-Wahnsinn : Bremen ballert sich mit 6:1-Sieg gegen Köln doch noch in die Relegation

Bremen ballert sich mit 6:1-Sieg gegen Köln doch noch in die Relegation

Bremen Werder Bremen hat mit einem Gala-Auftritt den Abstieg vorerst verhindert. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt rettete sich mit einem 6:1 (3:0) gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga noch auf Relegationsplatz — und schaffte Teil eins des möglichen Wunders von der Weser.

Kohfeldt und Co. erhalten somit die Chance, in K.o.-Spielen gegen den 1. FC Heidenheim oder den Hamburger SV den Absturz am Ende einer katastrophalen Saison noch zu verhindern.