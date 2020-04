Ordnungsamt erteilt Gehehmigung : Auch Werder Bremen darf in Kleingruppen trainieren

Auch Werder Bremen darf in Kleingruppen trainieren

Bremen Zahlreiche Bundesligisten sind am Montag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ab Dienstag darf nun auch Werder Bremen in Kleingruppen trainieren. Das Ordnungsamt der Hansestadt erteilte die dazu erforderliche Genehmigung - allerdings unter strengen Auflagen.

Statt der von Werder beantragten zehn Spieler dürfen jeder Kleingruppe auf dem Trainingsplatz nur maximal vier Profis angehören. Die Trainingseinheiten dürfen ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden, die Spieler müssen danach zu Hause duschen und vor allem vor jeder Einheit von den Mannschaftsärzten „einem präventiven Eingangsscreening“ unterzogen werden, wie es in einer Mitteilung der Senats-Pressestelle heißt. Diese Genehmigung gilt außerdem nur für das Profiteam und nicht, wie von Werder zunächst beantragt, auch für die U23- und die U19-Mannschaft des Vereins.

„Wir haben uns zuvor bundesweit erkundigt, wie andere Länder beziehungsweise Kommunen mit ähnlich lautenden Anträgen ihrer Profivereine umgehen und was wir zudem für zwingend notwendig erachten, um die Risiken für Spieler und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten“, sagte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer. Eine komplette Untersagung des Trainingsbetriebes hätte für Werder Bremen einen konkreten Wettbewerbsnachteil verursacht, so der SPD-Politiker.