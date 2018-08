Bundesliga 2018/19: Max Kruse neuer Kapitän bei Werder Bremen

Bremen Max Kruse soll als Routinier die junge Mannschaft von Werder Bremen auf dem Spielfeld anführen. Der 30-Jährige wurde von Bremens Trainer zum Nachfolger des nach Salsburg gewechselten Zlatko Junuzovic.

Max Kruse wird Werder Bremen als Kapitän in die neue Bundesliga-Saison führen. Werder-Coach Florian Kohfeldt bestimmte den 30 Jahre alten Fußball-Profi zum Nachfolger des zu RB Salzburg gewechselten Zlatko Junuzovic, wie der Club am Mittwoch mitteilte. „Max bringt für die Rolle die nötige Erfahrung mit, ist auf und neben dem Platz ein absoluter Leader und verkörpert diese Mentalität, mit einer gewissen Unbekümmertheit die absolute Leistungsbereitschaft auf den Platz zu bringen“, begründete Kohfeldt seine Entscheidung für den in der Öffentlichkeit nicht immer unumstrittenen Angreifer.