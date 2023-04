Fritz kündigt Gespräche an Werder will Ducksch und Füllkrug halten

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will mit den beiden Torjägern Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch „in die neue Saison gehen“. Das kündigte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und der Scouting-Abteilung, am Mittwoch bei Radio Bremen an. „Beide wissen, was sie an Stadt und dem Verein haben. Für uns ist aber entscheidend, den Klassenerhalt zu schaffen, dann sprechen wir mit beiden“, meinte Fritz.