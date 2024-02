Sportteams auf Werbetour Wann geht die Vermarktung von Sportmannschaften zu weit?

Beim Thema Vermarktung wird auch über das Austragen von Pflichtspielen im Ausland gesprochen. In der Bundesliga scheint das bisher kaum denkbar – allein wegen der zu erwartenden Fanproteste – aber in Spanien etwa ist das schon lange Realität. Das „Supercopa“-Finale wurde schon mehrfach in Saudi-Arabien ausgetragen. Auch der türkische Supercup zwischen Galatasaray und Fenerbahce sollte in Riad gespielt werden. Scheinbar wegen politischer Differenzen wurde das Spiel aber kurz vor dem Austragungstermin abgesagt. Es zeigt, welche möglicherweise nicht bedachten Schwierigkeiten bei dieser Strategie auftreten könnten.