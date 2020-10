Süle, Kimmich und Co. bei „Wer wird Millionär?“ : „Was ist eine Monarchin?“

Köln Es war ein unterhaltsamer Quiz-Abend mit Günther Jauch und den deutschen Nationalspielern. Die RTL-Redaktion hatte einige heimtückische Fragen rund um Tüv-Plaketten und Bier-Pfand vorbereitet.

Fußballprofis wird gerne nachgesagt, dass sie nicht sehr viel im Kopf haben und, wenn sie nicht so erfolgreich gegen einen Ball treten könnten, es wohl im Leben zu nichts gebracht hätten. Viele freuten sich am Montagabend bei der Aufzeichnung der Sondersendung von „Wer wird Millionär?“ deshalb in hämischer Erwartung auf den Moment, an dem sich einer der „abgehobenen Jung-Millionäre“ blamieren würde. Und er kam. Bayern-Verteidiger Niklas Süle fragte bei der Frage nach der Herkunft einer als Kettenraucherin bekannten Monarchin zurück: „Was ist eine Monarchin?“ Und danach: „Hat Holland eine Königin?“.