Kolumne Gegenpressing : Heile Welt der Amateure

Meinung Düsseldorf Der Profifußball hat sich längst von der Basis verabschiedet. Darüber meckern reicht nicht. Unser Autor findet: Geht doch mal wieder zu den Amateuren.

Die Klagen sind bekannt, und sogar ich kann sie unmittelbar nach dem Wecken unfallfrei herbeten: Die Fifa ist zu reich, der Profifußball ist nur noch ein einziger Unterhaltungszirkus, bei dem es von morgens bis abends um Gewinnmaximierung geht. Die Fans sind nur noch Kunden. Die Profiklubs haben sich von der Basis verabschiedet. Und die großen Vereine machen sowieso, was sie wollen.

Das sagen die Woche über viele, und am Wochenende rennen sie doch wieder in die Stadien, sind dort (wenn sie laut und bunt genug auftreten) lebendiger Teil des Unterhaltungsprogramms, und sie stellen sich dafür brav vor und nach der Show je ein Stündchen in den Stau. Nachher wird natürlich darüber geschimpft, dass es nur ums Geld geht.