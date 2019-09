Ein Prozent seines Gehalts : Welttrainer Klopp nimmt am Common-Goal-Programm teil

Mailand Der frisch gekürte Welttrainer Jürgen Klopp ist neues Mitglied der Common-Goal-Initiative. Er wird ein Prozent seines Gehalts für wohltätige Zwecke spenden.

Welttrainer Jürgen Klopp ist neues Mitglied der Spendeninitiative „Common Goal“. Das gab der deutsche Coach des FC Liverpool am Montagabend bei der Weltfußballer-Gala in Mailand bekannt. „Es gibt Menschen, die nicht in so einer Situation sind, und ich bin sehr glücklich und stolz, ankündigen zu dürfen, dass ich ein Mitglied der Common-Goal-Familie bin“, sagte Klopp in seiner Dankesrede nach der Welttrainer-Kür.