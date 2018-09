Weltfußballer-Wahl 2018: Luka Modric siegt, Cristiano Ronaldo schwänzt mal wieder

Luka Modric ist erstmals zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der entthronte Cristiano Ronaldo schwänzte die Gala in London - mal wieder. Auch Lionel Messi glänzte durch Abwesenheit.

Doch anstatt dem neuen Titelträger zu gratulieren, glänzten Ronaldo und Messi lediglich durch Abwesenheit. Angeblich soll der enge Terminkalender von Juventus Turin der Grund für Ronaldos Abwesenheit sein. Die Turiner sind bereits am Mittwoch wieder im Einsatz – ebenso wie die Königlichen, von denen mit jenem Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Thibaut Courtois und Raphaël Varane aber etliche Profis vor Ort waren. Ob es wirklich nur am Spielplan lag darf daher zumindest bezweifelt werden. Denn schon beim Gala-Abend zu Europas Fußballer des Jahres Ende August hatte Ronaldo seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Auch damals siegte Modric.

Kritik gab es auch aus der neuen Wahlheimat Italien für den in der vergangenen Woche erstmals in seiner Lieblingsumgebung Champions League vom Feld gestellten Juve-Star. „Niemand zeichnet mehr Ronaldo aus: CR7 sieht zu, wie seine Marke außerhalb der schützenden Blase von Real Madrid verletzlicher wird“, formulierte es

Modric hatte im vergangenen Jahr mit Real Madrid an der Seite von Ronaldo zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Bei der WM in Russland führte er dann Kroatien als Kapitän bis ins Finale, er wurde anschließend zum besten Spieler der WM-Endrunde gewählt. "Es war eine unglaubliche Saison, die beste meines Lebens", sagte Modric: "Ich bin sehr stolz, auf das, was ich in diesem Jahr erreicht habe. Das wird für immer bleiben."