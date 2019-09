Weltfußballer-Gala : Klopp und ter Stegen von Fifa nominiert - Van Dijk fordert Superstars

Mailand Jürgen Klopp und Marc-André ter Stegen gehören zu den Nominierten bei der Weltfußballer-Gala der Fifa. In der wichtigsten Kategorie, der Wahl zum Weltfußballer 2019, kommt es wie bei der Uefa-Wahl zum Dreikampf zwischen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Virgil van Dijk.

Liverpool-Coach Klopp wurde am Montag in Mailand wie seine Premier-League-Kollegen Pep Guardiola von Manchester City und Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur in der Kategorie „Bester Trainer“ in die Endausscheidung berufen. Nach dem Champions-League-Sieg mit den Reds gilt Klopp als Favorit bei der Kür am 23. September in der Mailänder Scala.