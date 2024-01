Kritik an Fifa-Auszeichnung Warum Messis Wahl zum Weltfußballer kein Skandal ist

Fußballerisch hat die 2023er-Ausgabe des Weltmeisters eigentlich nicht mal Argumente geliefert, um in die Top 10 zu kommen. Aber seine Auftritte, von denen weite Teile der Weltbevölkerung 80 Minuten lang genauso hätten spielen können und 10 Minuten kein Zweiter, hat er die ganze Welt bezirzt und dauerhaft dusselig gespielt. Der Name dieses so akribisch auf Unscheinbarkeit erpichten Weltwunders vermittelt eben selbst denen, die besser Fußball spielen können als fast alle alle auf diesem Planeten noch immer Ehrfurcht. „I love you Baby, but face it: she’s Madonna“, sang Robbie Williams. Ob die Angesungene eingesehen hat, dass bei Madonna andere Regeln gelten, ist nicht überliefert. Übersetzt auf den Fußballkosmos: sieh’s ein, es ist Messi! Und der ist auch 2023 noch immer eine Sünde wert.