Die Fifa hat am 17. Dezember 2020 die Titel für besten Spieler und Trainer des Jahres vergeben. Jürgen Klopp wurde zum zweitenmal in FOlge Welttrainer. Er bedankt sich per Video für seine Wahl. Der Coach des englischen Fußballmeisters setzte sich bei der Abstimmung des Weltverbands gegen Triple-Gewinner Hansi Flick vom FC Bayern und Marcelo Bielsa von Leeds United durch.