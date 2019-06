Wegen WM-Vergabe an Katar : Ex-Uefa-Boss Michel Platini festgenommen

Wegen WM-Vergabe an Katar

Der für alle Fußballaktivitäten gesperrte frühere Uefa-Präsident Michel Platini ist von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris, zuvor hatten französische Medien darüber berichtet. Hintergrund ist laut Medien eine Ermittlung zu der umstrittenen WM-Vergabe nach Katar.