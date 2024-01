Ex-Ajax-Spieler Fußball-Profi Promes droht weitere Haftstrafe

Der vor drei Jahren zu Spartak Moskau zurückgekehrte Ex-Akteur von Ajax Amsterdam war am Mittwoch bei der Verhandlung in Amsterdam nicht anwesend, wie unter anderem der Sender NOS berichtete. Promes hatte den Vorwurf zurückgewiesen, am Schmuggel von insgesamt 1362 Kilogramm Kokain beteiligt gewesen zu sein.