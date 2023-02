Was Klopp, Tuchel oder Baumgart auszeichnet Das macht einen guten Fußballtrainer aus

Kommunikation Der späte Jupp Heynckes hat das Geheimnis bereitwillig enthüllt: „Als Trainer muss ich kommunizieren, die Spieler hinterfragen alles.“ Es ist ihm ziemlich gut gelungen, die Fragen zu beantworten. Am besten in jenem Jahr 2013, als er mit Bayern München das Triple gewann. Hansi Flick, der dieses große Kunststück nachmachte, hat über die sozialen Beziehungen auf dem Spielfeld gesagt: „Ein Pass ist Kommunikation. Wenn du mein Freund bist, dann spiele ich dir den Ball in den Fuß, wenn nicht, spiele ich ihn auf die Brust.“ Es ist die moderne Version der Gründerzeit-Formel, die früher in den Kabinen hing: „Elf Freunde müsst ihr sein, wollt ihr den Sieg erringen.“