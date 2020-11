Wahl zum Weltfußballer : Lewandowski unter den Kandidaten

Zürich Die Fifa hat die Kandidaten für die Auszeichnung des Weltfußballers bekanntgegeben. Robert Lewandwoski gehört zu den Nominierten. Zwei Deutsche stehen auf der Liste für den Welttorhüter.

Bei der Wahl zum Trainer des Jahres sind in Jürgen Klopp (Liverpool) und Hansi Flick (FC Bayern) auch zwei deutsche Übungsleiter nominiert worden. Bei den Frauen ist Dzsenifer Marozsán von Olympique Lyon die einzige deutsche Spielerin in der Vorauswahl zur Weltfußballerin. Bei den Trainern wurde Stephan Lerch vom deutschen Frauen-Meister VfL Wolfsburg nominiert.

Die drei Finalisten in den jeweiligen Kategorien werden am 11. Dezember vom Weltverband Fifa bekanntgegeben. Die Vergabe findet am 17. Dezember statt. Bis zum 9. Dezember können die Fans auf der Fifa-Homepage abstimmen. Daneben fließt auch die Wahl der Nationaltrainer, der jeweiligen Spielführer und eines Fachjournalisten der Länder in die Entscheidung ein.