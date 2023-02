Wahl in Uefa-Gremium DFB-Vize Watzke tritt ohne Gegenkandidaten an

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke darf mit seiner Wahl in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union Uefa planen. Der 63 Jahre alte DFL-Aufsichtsratschef ist der einzige Kandidat für den Posten in dem Gremium, der durch den Rückzug von Rainer Koch frei wird, wie die Uefa am Donnerstag mitteilte.