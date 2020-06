Kostenpflichtiger Inhalt: Bundesliga : Das Corona-Fußball-ABC

Düsseldorf Die Bundesliga-Saison 2019/2020 ist zu Ende - unter nie dagewesenen Umständen. Unser Autor hat sich Gedanken gemacht, wie Corona Einfluss auf den Fußball genommen hat. Ein kleines Fußball-Alphabet der Coronakrise.

Von Robert Peters

Auswärtsspiel, das …Ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Niemand beschimpft von den Rängen seine Lieblingsfeinde vom regionalen Rivalen, kein Schiedsrichter gerät durch vieltausendstimmigen Aufschrei in Entscheidungsnot, keine Fantribüne versetzt den Gegner in Angst und Schrecken. Das bleibt allein den Trainern überlassen, und die erschrecken mit ihren Kommandos lieber die eigenen Spieler. Die Folge: Es wird viel häufiger auswärts gewonnen.

Ballspielverein Borussia Dortmund, der …Bewirbt sich bei seinen eigenen Anhängern um echte Liebe. Bei den abstiegsbedrohten Düsseldorfern und Bremern dürfte der Versuch ins Leere laufen. Sie fühlen sich durch die Dortmunder 0:2-Niederlage gegen ihren Konkurrenten Mainz verschaukelt. Wüste Verschwörungstheorien reichen bis ins Jahr 1978, als der BVB in Düsseldorf gegen Mönchengladbach mit 0:12 verlor oder ins Jahr 2013, als eine Dortmunder 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim die Fortuna in die zweite Liga stieß. Fortuna muss wieder eine Klasse runter. Echte Liebe aus Düsseldorf wird Dortmund nicht mehr erwarten.

Corona-Krise, die … Hat alles verändert (dafür werden freiwillig zehn Euro ins Redaktions-Phrasenschwein geworfen). Der Profifußball wurde zu einer ganz eigenen Veranstaltung, die mit dem, was vorher war, so viel zu tun hat wie ein Zirkus mit einem Zirkus ohne Publikum.

Deutsche Fußball Liga, die … Hat noch immer keinen Bindestrich, dafür aber das weltweit anerkannte Rezept zur Fortführung des Wirtschaftsbetriebs Profifußball. Dafür gibt es in der Bundesliga und beim Deutschen Fußball-Bund (mit Bindestrich) die Sprachregelung: „DFL-Geschäftsführer Seifert macht einen guten (sehr guten, überragenden) Job.“

Einwechselspieler, die … Saßen früher hübsch aneinander gekuschelt auf der Ersatzbank. Nun lümmeln sie mit prima Sicherheitsabstand auf der Tribüne herum. So mancher macht sich dort als Fanersatz nützlich, brüllt fröhliche Unterstützungslaute für die Kollegen auf dem Feld oder klatscht, wenn einer ausgewechselt wird – schließlich erhöht das die Chancen auf eine eigene Mitwirkung. Und – auch das ist neu – fünf von ihnen dürfen mitmachen.

Fans, die … Sitzen zu Hause, starren auf TV-Geräte oder wagen sich in Kneipen, wo sie wie die Einwechselspieler mit gehörigem Sicherheitsabstand ebenfalls auf TV-Geräte starren. Einige beschweren sich darüber, dass die ganze Aufführung ohne Publikum nicht mit anzusehen sei. Sie gucken aber trotzdem hin.

Geisterspiele, die … Schreckliche Beschreibung für ein schreckliches Ding. Ob Geister eine Seele haben, hat die Wissenschaft noch nicht geklärt. Fest steht: Geisterspiele haben keine.

Herrlich, Heiko … Hat die Corona-Regeln der DFL in einer seltenen Mischung aus Gutmütigkeit und Trotteligkeit gleich mal neu eingeordnet. Weil der Augsburger Trainer dringend noch Zahnpasta und Hautcreme benötigte, verließ er das unter Quarantäne (siehe dort) stehende Hotel. Die Einkaufstour wurde noch kurz unterbrochen, weil er die Gesichtsmaske im Hotelzimmer gelassen und kein Kleingeld für den Einkaufswagen dabei hatte. Fußballtrainer sind eben total fokussiert – nur nicht aufs Leben.

Innenverteidiger, die … Gibt es natürlich immer noch. Nicht alles ist in Corona-Zeiten abgeschafft. Weil ihnen kein lästiges Publikum mehr im Nacken sitzt, erledigen sie ihren Job viel unaufgeregter als vorher.

Jubel, der … Wurde ebenfalls von der DFL mit einer klaren Choreographie belegt. Als Erste tanzten die Fußballer von Hertha BSC aus der Reihe. Die freuten sich so über ihre ersten Tore nach langer Zeit, dass sie sich verbotswidrig in inniger Umarmung wiederfanden. Die DFL hob mahnend den Zeigefinger. Ergebnis: Zuletzt tanzten sehr viele nach dem Berliner Vorbild.

Konter, der … Ist nach wie vor das fußballerische Stilmittel. Die Taktiker nennen ihn jetzt offensives Umschaltspiel (siehe da). Neuerdings wird es nicht mehr als Ergebnis der Trainingsarbeit aus einem inneren Impuls folgsam vollzogen, sondern es wird von den Trainern lautstark befohlen. Ohne Publikum werden die Kommandos endlich mal gehört. Und niemand kann sich mehr damit herausreden, er habe nicht verstanden, was der zappelige Typ an der Linie gebrüllt hat.

Lautsprecher, die … Sind endgültig als solche entlarvt. Trainer und Manager, deren sicher in jedem Fall berechtigte Anregungen in der Vergangenheit lediglich bis zum vierten Offiziellen drangen, können nun locker über 100 Meter den Schiedsrichter hörbar beschimpfen. Das ist wie in der Kreisliga und gibt einem das gute Gefühl, dass der Fußball doch überall gleich ist.

München, FC Bayern, der … Ist besser als alle anderen. Das wusste die Mehrheit der fußballinteressierten Menschheit im Lande. Nun erfährt sie, dass ohne Publikum Geld und Klasse noch mehr Tore schießen.Die Meister-Corona-Bilanz: Neun Spiele, neun Siege.

Nagelsmann, Julian … Muss seinen nächsten spektakulären Angriff auf den FC Bayern München (siehe da) ins nächste Spieljahr oder um ein paar Jährchen weiter verschieben. Noch hat er sich nicht entschieden, ob er als Trainer von RB Leipzig tapfer weiter hohe (Titel-) Ansprüche hegen oder wie so gern nach Niederlagen realistische Einschätzungen („wir sind noch nicht so weit“) pflegen soll.

Organisation, die … Ist nicht nur für die DFL ein großer Wert, sondern auch für Fußballteams. Daran hat sich nichts geändert. Neu ist, dass der Gegner nun versteht, wenn der Trainer seine Ordnung ändert, weil er die Anweisung hört. Bislang übernahmen diese Arbeit zahlreiche Analysten mit Laptops und Zetteln auf der Bank. Was machen die eigentlich?

Pressing, das … Ist ebenso beliebt wie das Umschaltspiel. Vielleicht denken sich die Analysten neue Pressinglinien aus, die sie im Schulungsraum (der Kabine) den Spielern vorführen. Die rätseln dann darüber, wie sie künftig die Pressinglinien ihrer Gegner überspielen und haben damit an langen Abenden im Hotel endlich etwas zu tun.

Quarantäne, die … Von der DFL ersonnen und zum Start (Re-Start, wie es so schön heißt) allen Teams für eine Woche befohlen. So furchtbar sklavisch wurde der Befehl nicht befolgt. Borussia Mönchengladbach verkürzte die Woche um einen Tag, Heiko Herrlich (siehe da) entließ sich selbst zwischenzeitlich aus der Quarantäne. Das ist schön, denn es ist ein Zeichen von Freiheit, wenn Regeln ein bisschen interpretiert werden können.

Regeln, die … Werden seit dem 19. Jahrhundert vom International Football Association Board (IFAB) gefasst, erweitert, verändert und verkündet. Besonders gern wird an der Handspiel-Regel operiert. Neuerdings hat sich die Hand bis in den Bereich der Schulter ausgedehnt, was demnächst wieder geändert wird. Und wer irgendwie den Ball an den Arm bekommt, wird wahlweise mit Freistoß, Strafstoß oder der Aberkennung eines Tors bestraft. Wie genau das Vergehen begangen werden muss, weiß keiner (außer dem Keller in Köln, siehe VAR).

Schalke 04, FC, der … Ist eine traurige Geschichte. Zwei Pünktchen hat der stolze Europacup-Anwärter in der Corona-Spielzeit zusammengekrümelt und gerade mal fünf Törchen geschossen. So schlecht war keiner der 18 Klubs. Immerhin auch ein Rekord.

Tor, das … Bleibt zum Glück das Maß der Dinge. Der größte Experte im Toreschießen ist der Pole Robert Lewandowski, den Sprachtechnokraten eine Tormaschine auf zwei Beinen nennen. Neu ist, dass er neben dem Torerfolg und seiner eigenen Laufbahn auch das Wohl seines Arbeitgebers Bayern München (siehe da) im Blick hat. An die Stelle öffentlich vorgetragener Wechselgelüste tritt eine gewisse Vereinstreue. Der Mann wird auch nicht jünger.

Umschaltspiel, das … Gibt es auch auf dem Weg zurück aus dem Angriff, möglicherweise nach einem Konter (siehe da). Es ist in den Varianten „auf dem schnellsten Weg zum Verteidigen in die eigene Hälfte“ und „Gegenpressing“ – früher: Angriff ist die beste Verteidigung – auf dem Markt. Schön, dass manche Dinge bleiben.

VAR (Video Assistent Referee), der … Englische Übersetzung für „Kölner Keller der Besserwisser“. Seit das Publikum im Stadion abgeschafft ist, sind auch die Damen und Herren in Köln nicht mehr so abgelenkt. Deshalb erkennen sie mit messerscharfem Blick und beim Einsatz modernster Technik Regelverstöße, die niemand gesehen hat. Nie war der vermeintliche Torerfolg vorläufiger als in der Corona-Zeit.

Wirtschaftszweig Profifußball, der … Das Land hat gelernt, dass die Bundesliga ohne eine Fortsetzung des Spielbetriebs eine Liga der Konkursbedrohten wird. Das hat die DFL dem Land (siehe da) erklärt. Deshalb wird gespielt, weil dann die Fernsehsender zahlen. Geisterspiele machen Umsatz, aber keinen Spaß. Wer behauptet, dass es beim Profifußball um Spaß geht, ist offensichtlich falsch informiert.

X-te Wiederholung, die … War in der Corona-Pause das Mittel, die Fußballfans notdürftig daran zu erinnern, dass es den Sport zumindest mal gab. Hoffnungslose Fußball-Junkies kennen nun den Weg des 1. FC Kaiserslautern zum Meistertitel nach dem Aufstieg ebenso gut wie das Jahrhundertspiel zwischen Italien und Deutschland oder die größten Erfolge des SV Alsenborn in der Nachkriegszeit.

Youtube … Die Möglichkeit, sich auch ohne Stadionbesuch oder Sky-Vertrag zu vergewissern, dass die Bundesliga wirklich spielt. Hier gibt es die Tore vom Wochenende und auch die vom vorigen Wochenende.