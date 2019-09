Liverpools Abwehrchef vor der Krönung : Van Dijk Favorit bei der Weltfußballer-Gala

Mailand/Frankfurt/Main Virgil van Dijk fordert auch bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres Lionel Messi und Cristiano Ronaldo heraus. Der Niederländer könnte bei der Gala am Montag in Mailand als erst zweiter Abwehrspieler nach Fabio Cannavaro 2006 ausgezeichnet werden.

Eine plausible Ausrede zum Schwänzen hat Cristiano Ronaldo diesmal im Grunde nicht. Schließlich steigt die Gala zur Wahl des Weltfußballers am Montag in Mailand und damit nur gut eineinhalb Autostunden entfernt vom aktuellen Wohnsitz des Star-Angreifers von Juventus Turin. Ronaldo sollte deshalb - anders als etwa im Vorjahr in London - eigentlich anwesend sein. Auch wenn er gemeinsam mit seinem Dauerrivalen Lionel Messi erneut nur als Außenseiter im Rennen mit dem Niederländer Virgil van Dijk gilt.