Regionalliga West : Nun soll ein Weltmeister Viktoria Köln zum Aufstieg führen

Köln 1990 gehörte er als Leistungsträger zum deutschen Weltmeister-Kader. Nun soll Jürgen Kohler Viktoria Köln in die Dritte Liga führen.

1990er-Weltmeister Jürgen Kohler soll den im Aufstiegskampf strauchelnden Fußball-Regionalligisten Viktoria Köln in die 3. Liga führen. Der Klub trennte sich am Montag von Trainer Patrick Glöckner und dessen Assistenten Markus Brzenska. Der bisherige U19-Coach Kohler soll gemeinsam mit Roland Koch, dem Leiter der Jugendabteilung, die Mannschaft auf das abschließende Heimspiel am Samstag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach vorbereiten.