Chaos um den VAR : Der Umgang mit dem Videobeweis ist dilettantisch

Meinung Düsseldorf Der Videobeweis ist nicht das Problem — es ist der unfassbar dilettantische Umgang von allen Beteiligten damit. Ein Trauerspiel auf ganz vielen Ebenen.

Es vergeht fast kein Fußballspiel, nach dem nicht eifrig über den Videoassistenten geschimpft, gestritten, an ihm gezweifelt wird. Und es kommen immer neue Absurditäten dazu. Am Freitag bei der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin kam eine ganz besonders kuriose Perle dazu. Unions Robert Andrich marschierte mit dem Ball in den Strafraum der Königsblauen. Matija Nastasic versuchte, ihn zu stoppen, und fuhr sein Bein aus – er traf Andrich gut sichtbar aber nicht, der Berliner war schon vorher abgehoben. Eine glasklare Schwalbe ohne irgendeinen Spielraum. Und trotz der eindeutigen Bilder wurde die Entscheidung nicht korrigiert: Es gab Elfmeter.

Der Videobeweis an sich ist nicht das Problem – es ist der unfassbar dilettantische Umgang von allen Beteiligten damit. Ein Trauerspiel auf ganz vielen Ebenen. Viele Schiedsrichter, die sonst auf dem Platz stehen, sind offenbar nicht so talentiert darin, knifflige Entscheidungen am Bildschirm zu treffen. Man setzt ja auch keine Piloten als Fluglotsen ein. Was fehlt: Spezialisten, die für diese Aufgabe noch viel intensiver geschult werden müssen. Und natürlich müssen zunächst Erfahrungen gesammelt werden. Aktuell gibt es einen zu großen Spielraum an Interpretationen, wann und wie eingegriffen wird.