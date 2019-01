Videoassistent: 37 korrigierte Fehlentscheidungen in Hinrunde

Frankfurt/Main Die Schiedsrichter der Bundesliga starten auch in ihr Trainingslager. Ihr Chef Lutz Michael Fröhlich hat zu Beginn die Statistik der Videoassistenten in der Hinrunde veröffentlicht.

Die Videoassistenten der Bundesliga haben in der zurückliegenden Hinrunde 37 Fehlentscheidungen ihrer Kollegen auf dem Platz korrigiert. Diese Anzahl bestätigte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich zum Start des Trainingslagers der Unparteiischen am Dienstag der Sport Bild. In der Vorsaison war exakt die gleiche Zahl an falschen Entscheidungen korrigiert worden.