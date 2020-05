Zusammenprall im Training : Wolfsburgs Gerhardt erleidet Gesichtsfrakturen

Wolfsburg Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg hat sich am Wochenende beim Training des Bundesligisten schwer verletzt. Der Mittelfeldspieler zog sich bei einem Zuammenprall Knochenbrüche im Gesicht zu.

„Er hat sich bei einem Kopfball-Zusammenprall Gesichtsfrakturen zugezogen. Das ist ein großer Wermutstropfen“, bestätigte Trainer Oliver Glasner am Sonntag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Gerhardt liegt aktuell im Krankenhaus. Ob der 26-Jährige operiert werden muss, was genau gebrochen ist und wie lange er möglicherweise ausfällt, soll am Montag bei weiteren Untersuchungen festgestellt werden.