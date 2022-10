Verstoß gegen Maskenpflicht : Respektlose Wolfsburger Spieler hätten die Rote Karte verdient

Meinung Düsseldorf Auf ihrer Zugfahrt nach Leverkusen wurde die Mannschaft des VfL Wolfsburg dabei gefilmt, wie viele Spieler trotz Pflicht keine Masken tragen. Über die Ermahnungen der Zugbegleiterin machen sie sich lustig. Das ist nicht nur respektlos, sondern auch unsolidarisch.

Das Verhalten vieler Wolfsburger Fußballprofis auf ihrer Zugfahrt zum Spiel in Leverkusen zeugt nicht nur von Respektlosigkeit und fehlendem Benehmen, es zeugt auch davon, dass die Spieler, die sich der Maskenpflicht widersetzt und sich über die Zugbegleiterin lustig gemacht haben, in den vergangenen zweieinhalb Jahren nichts verstanden haben. Die Szenen, die in einem Video des WDR zu sehen sind, bestätigen die Haltung all derer , die das Geschäft Fußball als weltfremd und überheblich und seine Profis als überbezahlte Ignoranten kritisieren.

Mit ihrem Verstoß gegen die Maskenpflicht verspielen die Wolfsburger jegliches Verständnis für die Privilegien, die ihr Sport in der Corona-Pandemie durchaus hatte. Der deutsche Profifußball stand in den vergangenen zwei Jahren immer wieder wegen seiner angeblichen Sonderrolle in der Corona-Pandemie in der Kritik. Die war vielleicht nicht in allen Punkten immer gerechtfertigt, dennoch war und ist auch den Vereinen und der Deutschen Fußball-Liga bis heute klar, dass sie dankbar sein können, dass ihr Sport früh in der Pandemie unter bestimmten Regeln fortgeführt werden konnte. Sie beteuern immer wieder, genau deshalb besonders Vorbild sein zu wollen, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu unterstützen und um ihre Rolle zu wissen. Die Wolfsburger Spieler machen das Gegenteil davon.