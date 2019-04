VfL Wolfsburg : Oliver Glasner soll Labbadia-Nachfolger werden

Wolfsburg Der Österreicher Oliver Glasner ist Medienberichten zufolge klarer Favorit auf den Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Demnach steht eine Einigung unmittelbar bevor.

Nach einem Bericht des Internetportals „Sportbuzzers“ hat der VfL in dieser Woche einen Durchbruch bei den Verhandlungen mit seinem Wunschkandidaten erzielt.

Möglicher Hintergrund ist, dass Glasner vertraglich noch bis 2022 an den Linzer ASK gebunden ist. Der 44-Jährige arbeitet seit 2015 für den LASK, den er zunächst in die österreichische Bundesliga und dort aktuell bis auf den zweiten Tabellenplatz hinter Serienmeister Red Bull Salzburg führte.