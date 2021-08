Selbstironie des VfL : Wolfsburg wirbt mit Wechselfehler für Ticketverkauf

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg wirbt mit dem Wechselfehler im DFB-Pokal für den Ticketverkauf - und nimmt sich dabei auch selbst auf die Schippe. Für den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum bereitet der Klub seinen Fans ein besonderes Angebot.

Der VfL Wolfsburg nimmt sich vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum selbst auf die Schippe. In Anspielung auf den Wechselfehler beim DFB-Pokalspiel in Münster gibt der Club jedem Fan, der für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fünf Tickets kauft, eine sechste Eintrittskarte gratis dazu. „Kommt in unsere Arena und überwacht die Wechsel“, schrieb der VfL in den sozialen Medien zu einem kleinen Werbefilm für die Aktion. Gegen Bochum sind in der Volkswagen Arena 12 755 Zuschauer zugelassen.