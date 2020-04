VfL Wolfsburg : Nationaltorhüterin Almuth Schult Mutter von Zwillingen geworden

Wolfsburg Nationaltorhüterin Almuth Schult ist erstmals Mutter geworden. Die Welttorhüterin und Olympiasiegerin hatte zu Beginn ihrer Schwangerschaft angekündigt, wieder auf den Platz zurückkehren zu wollen. Ihr Vertrag beim VfL Wolfsburg läuft noch bis 2022.

Die 29-Jährige brachte am vergangenen Mittwoch Zwillinge zur Welt, wie der Deutsche Fußball-Bund und ihr Verein VfL Wolfsburg am Montag mitteilten. Unter der Überschrift „BABY NEWS“ gratulierte der DFB in den sozialen Netzwerken zur Geburt eines Mädchens und eines Jungen. „Wir wünschen Almuth und ihrer Familie alles Gute, viel Gesundheit und Glück!“, schrieben die Wolfsburger.