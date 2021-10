„Musste nicht lange überlegen“ : Kohfeldt wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Wolfsburg Nach der Entlassung von Mark van Bommel verpflichtete der VfL Wolfsburg im Eiltempo einen Nachfolger: Florian Kohfeldt soll den Champions-League-Teilnehmer wieder in die Spur bringen.

Kohfeldt brennt fünf Monate nach seinem Abgang bei Werder Bremen auf den neuen Job mit einem Vertrag bis 2023. "In dieser Mannschaft steckt viel Qualität und Dynamik und wir werden nun gemeinsam daran arbeiten, diese wieder auf den Platz zu bringen", sagte der 39-Jährige, der sein Debüt schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen geben wird: "Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."

Am Donnerstag wird der Trainer des Jahres 2018, der in Bremen kurz vor dem Abstieg in der vergangenen Saison gehen musste, offiziell beim Tabellenneunten vorgestellt. Er werde die kurze Zeit bis zum nächsten Spiel jetzt vor allem dazu nutzen, viele Gespräche zu führen und sich einen ersten Überblick zu verschaffen, so Kohfeldt. Interimstrainer Michael Frontzeck rückt wieder in die zweite Reihe.