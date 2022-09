Häme gegen Wolfsburg : Aussortierter Kruse bedankt sich bei Union-Fans für Gesänge

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg kommt nicht zur Ruhe. Neben der sportlichen Krise sorgt auch die Personalie Max Kruse weiter für Unruhe. Nach der Niederlage der Wölfe bei Union Berlin bedankte sich der aussortierte Stürmer für die unterstützenden Fan-Gesänge der Union-Anhänger.

Im Stadion war Max Kruse am Sonntag nicht, dennoch war der beim VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac aussortierte Stürmer beim 0:2 der Niedersachsen bei Union Berlin natürlich ein Thema. Auch bei den Fans der Gastgeber, für die Kruse von 2020 bis 2022 aktiv war. „Ohne Kruse habt ihr keine Chance!“, sangen die Anhänger des Tabellenführers, was den 34-Jährigen sehr freute, wie er nun via Instagram mitteilte.

„Ich werde nicht vergessen, was am Wochenende passiert ist“, sagte Kruse in einem Handy-Video. „Ich war leider nicht vor Ort im Stadion, aber habe natürlich mitbekommen, was die Fans gesungen haben. Es ist ein schönes Gefühl, so etwas zu hören von den Fans einer Mannschaft, wo man mal gespielt hat. Von daher: vielen, vielen Dank.“