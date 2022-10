Verein entschuldigt sich : Spieler des VfL Wolfsburg ignorieren die Maskenpflicht im ICE

Wolfsburgs Maximilian Arnold (l-r), Wolfsburgs Yannick Gerhardt und Wolfsburgs Maxence Lacroix beim Spiel in Augsburg. Foto: dpa/Tom Weller

Wolfsburg Bei der Anreise des VfL Wolfsburg mit dem Zug nach Leverkusen ignorierte ein Großteil der Mannschaft die gültige Maskenpflicht. Manche Spieler machten sich sogar darüber lustig. Der Verein entschuldigt sich in einer Stellungnahme.

Der VfL Wolfsburg hat sich für das respektlose Verhalten und Nichteinhalten der Maskenpflicht einiger Spieler im Zug auf dem Weg zur Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen entschuldigt. Einzelne Spieler des Fußball-Bundesligisten sind auf einem Video der Sportschau zu sehen, wie sie am Freitag trotz der weiterhin geltenden Maskenpflicht in Bahnen ohne den Mund-Nasen-Schutz gefahren sind. Zudem sollen sie sich teilweise über die Regeln lustig gemacht haben.

„Der VfL Wolfsburg entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt“, teilte der Club in einer Mitteilung vor der Partie in Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) mit. Die Ereignisse würden nicht dem üblichen Verhalten des Teams entsprechen und seien in keinerlei Weise mit den Werten des Clubs vereinbar.