Jörg Schmadtke soll Sportvorstand beim VfL Wolfsburg werden

Schmadtke soll Sportvorstand in Wolfsburg werden

Bundesligist VfL Wolfsburg steht offenbar vor der Verpflichtung von Jörg Schmadtke (54). Der langjährige Bundesliga-Manager soll bei den Wölfen ab der kommenden Saison den Posten des Geschäftsführer Sport besetzen.

Dies berichteten das Fachmagazin „kicker“ und die „Bild“ übereinstimmend am Sonntag.

Schmadtke, der überraschend am 23. Oktober 2017 nach über vier Jahren beim 1. FC Köln von seinem Posten zurückgetreten war, soll beim VfL die Aufgaben des Ende April entlassenen Sportdirektors Olaf Rebbe übernehmen. Der 54-Jährige stünde dem Bericht zufolge auch bei einem Abstieg in der Relegation zur Verfügung und soll in Wolfsburg den Neuaufbau ligaunabhängig vorantreiben.