Vor nur 10.112 Fans : Wolfsburg legt starkes Europa-Comeback hin

Wolfsburg Starkes Comeback vor schwacher Kulisse: Der VfL Wolfsburg hat eine gelungene Rückkehr auf die internationale Bühne hingelegt. Zum Auftakt der Gruppenphase der Europa League gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner völlig verdient mit 3:1 gegen PFK Olexandrija aus der Ukraine.

Exakt 1255 Tage nach dem bisher letzten Europa-Auftritt des Klubs trafen Maximilian Arnold (20.), Admir Mehmedi (24.) und Josip Brekalo (67.) beim ersten Schritt der Wolfsburger in die Zwischenrunde. Nur wenige Sekunden zuvor hatte Eugene Banada (66.) für Olexandrija zum zwischenzeitlichen Anschluss getroffen. In der Gruppe I muss Wolfsburg zudem noch gegen AS St. Etienne und KAA Gent ran.