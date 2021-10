Erster Trainerwechsel : VfL Wolfsburg trennt sich von Mark van Bommel

Wolfsburg Mark van Bommel ist der erste Trainer in dieser Bundesliga-Saison, der seinen Job verliert. Das gab der VfL Wolfsburg am Sonntagabend bekannt.

Der VfL Wolfsburg hat sich am Sonntagabend von Trainer Mark van Bommel getrennt. Das gab der Verein zunächst in einer kurzen Botschaft auf Twitter bekannt.

„Zusammenarbeit beendet – Der VfL Wolfsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mark van Bommel“, teilten die Niedersachsen mit. Die Pleite gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag war wohl eine zu viel für den niederländischen Ex-Profi. Van Bommel ist damit der erste Trainer, der in dieser Bundesliga-Saison seinen Job verliert.

Am Samstagnachmittag hatte der VfL Wolfsburg gegen Freiburg die vierte Pleite in der Bundesliga in Serie kassiert. Hinzu kam unter der Woche ein schwacher Auftritt in der Champions League gegen Red Bull Salzburg verbunden mit einer 1:3-Pleite. Insgesamt stehen die Wölfe damit nach einem guten Saisonstart nur auf dem neunten Tabellenrang und haben zuletzt eine Entwicklung hingelegt, die die Verantwortlichen wohl in Sorge hinterlassen haben.