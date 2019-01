VfL-Angreifer: Ginczek fehlt Wolfsburg für mehrere Wochen

Wolfsburg VfL Wolfsburg muss für mehrere Wochen auf seinen Stürmer Daniel Ginczek verzichten. Der 27-Jährige zog sich beim Testspiel gegen den kroatischen Klub HNK Rijeka (3:0) eine Bänderverletzung im rechten Fuß zu.

Trainer Bruno Labbadia (52) vom VfL Wolfsburg muss im Kampf um die Rückkehr in den Europapokal "mehrere Wochen" auf Angreifer Daniel Ginczek verzichten. Der 27 Jahre alte Topscorer der Wölfe hat sich eine Bänderverletzung im rechten Fuß zugezogen, die konservativ behandelt wird. Das gab der Tabellen-Fünfte am Dienstag bekannt.

"Schon in dem Moment, als es passierte, hatte ich die Befürchtung, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln könnte", sagte Ginczek, der sich die Verletzung vergangenen Samstag in einem Test im Trainingslager in Portugal zugezogen hat: "Das ist natürlich bitter für mich. Aber ich schaue jetzt nach vorne und gebe alles, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können."