Zweiter Sieg für Wolfsburg Doppelter Wind kontert Kölns Waldschmidt

Köln hatte trotz ordentlicher Leistung vor der Pause nur eine echte Chance durch den agilen Rasmus Carstensen, der nach einer Flanke von Waldschmidt knapp per Kopf verzog (13.). Schlimmer noch: Davie Selke als einzig verbliebener Mittelstürmer im Kader musste wie in den beiden Spielen vorher wegen seiner Oberschenkel-Probleme früh vom Platz. Wurde er zuvor je in der 52. Minuten ausgewechselt, so hielt er diesmal gar nur halb so lange durch.