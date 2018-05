Laut Medienbericht: Bruno Labbadia bleibt Trainer beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg setzt weiter auf Bruno Labbadia. Und auch der Retter hat nach wie vor Lust auf den zuletzt als Chaos-Club auftretenden Verein. Auf alle Beteiligten wartet nun noch jede Menge Arbeit.

Der VfL Wolfsburg setzt beim dringend notwendigen Neuaufbau auf das erfahrene Duo Jörg Schmadtke und Bruno Labbadia. Nachdem der VW-Club am Dienstag einen Tag nach der erfolgreichen Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel bereits die Verpflichtung von Schmadtke als neuem Geschäftsführer Sport bekanntgegeben hatte, steht nach „Kicker“-Informationen nun auch der Verbleib von Labbadia fest. Der 52 Jahre alte Retter soll zusammen mit Schmadtke ein neues Team formen, das nach zwei katastrophalen Jahren mit der Vermeidung des Abstiegs jeweils erst in der Relegation wieder erfolgreichen und attraktiven Fußball spielt.

„Wir haben intern nie in Zweifel gezogen, dass Bruno Labbadia unser Trainer bleibt“, sagte VfL-Geschäftsführer Wolfgang Hotze am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Da wird viel Wirbel um nichts gemacht.“ Labbadias Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2019, der Verein hätte diesen per Klausel jedoch beenden können. Doch dazu kommt es nun nicht.