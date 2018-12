Neue Offensivkraft: Bochum verpflichtet Kölner Simon Zoller

Bochum Erst haben die Bochumer am Freitag gegen den 1. FC Köln gewonnen, jetzt haben sie auch noch Kölns Simon Zoller verpflichtet. Der spielte in dieser Saison erst zwei Mal für die Kölner.

Einen Tag nach dem 3:2 beim 1. FC Köln vermeldete Fußball-Zweitligist VfL Bochum die Verpflichtung von Simon Zoller. Der Offensivspieler, der seit 2015 in Köln spielte, erhält beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Zoller hatte in Köln unter Trainer Markus Anfang in dieser Saison nur zwei Kurzeinsätze nach Einwechslungen.