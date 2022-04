Nach Roter Karte : Bochums Trainer Reis für ein Spiel gesperrt

Bochum Bochums Trainer Thomas Reis sah im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg die Rote Karte. Dafür wurde der VfL-Coach vom DFB mit einem Innenraumverbot von einem Spiel belegt.

Trainer Thomas Reis vom VfL Bochum ist für seine Rote Karte in Freiburg für ein Spiel gesperrt worden. Der 48-Jährige fehlt damit im Bundesliga-Spiel des Aufsteigers am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg. Die Entscheidung des DFB-Sportgerichts teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Damit wäre Reis wegen einer Unsportlichkeit auch die Jubelfeier im Innenraum des Stadions verwehrt, falls die Bochumer vorzeitig den Klassenverbleib schaffen sollten.