Verein bestätigt : Thomas Reis wird neuer Cheftrainer beim VfL Bochum

Bochum Spieler, Co-Trainer und Publikumsliebling: Nach drei Jahren kehrt Thomas Reis zum VfL Bochum zurück - als Cheftrainer. Der 45-Jährige folgt auf Robin Dutt. Zuletzt trainierte Reis mit Erfolg die U 19 des VfL Wolfsburg.

Für die Bochumer, die nach fünf Spieltagen mit zwei Punkten auf Tabellenplatz 17 stehen, endete somit die Suche nach einem Dutt-Nachfolger. Reis war zuletzt U 19-Trainer des VfL Wolfsburg. „Thomas Reis bringt aufgrund seiner VfL-DNA, seiner langjährigen Erfahrungen in Bochum die absolute Identifikation für den Verein mit und hat sich trotz einer komfortablen Situation in Wolfsburg für Bochum entschieden“, sagte Schindzielorz.

Außerdem war er in der 2. Liga unter den einstigen Cheftrainern Andreas Bergmann, dessen Nachfolger Kasten Neitzel sowie später auch unter Gertjan Verbeek bei insgesamt 62 Spielen Co-Trainer des Profi-Teams. „Thomas Reis hat den Trainerberuf von der Pike auf gelernt und arbeitet seit zwölf Jahren erfolgreich in dem Job. Sowohl in Bochum als auch in Wolfsburg zeichnen sich seine Mannschaften durch Disziplin, einen klaren Plan und Mut zur Offensive aus“, sagte Schindzielorz.