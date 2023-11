„Kontinuität in der Entwicklung“ VfL Bochum verlängert mit Trainer Thomas Letsch

Letsch sprach von einem „Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen“. Mit „Zusammenhalt und ehrlicher, harter Arbeit“ wolle der Klub auch in dieser Saison „unser großes Ziel Klassenerhalt“ erreichen. Aktuell ist Bochum 14., am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es gegen den VfL Wolfsburg.