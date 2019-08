Zukunft infrage gestellt : Robin Dutt bleibt vorerst Trainer des VfL Bochum

Bochum Der VfL Bochum muss sich vorerst keinen neuen Trainer suchen. Robin Dutt leitete am Sonntag ganz normal das Training. Der Trainer hatte seine Zukunft nach dem 3:3 gehen Wehen Wiesbaden am Samstag selbst infrage gestellt.

Robin Dutt hat am Sonntagvormittag das Training beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum geleitet und ist vorerst weiter als Cheftrainer im Amt. "Manchmal muss man die Fragen so frühzeitig klären, dass es auch Lösungen gibt", sagte der Fußballlehrer am Sonntagmittag im Interview bei Sky Sport News HD. Er berichtete von einem Austausch mit Verantwortlichen des VfL.